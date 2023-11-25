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Макдэвид набрал три очка за период, повторив карьерное достижение Овечкина

Макдэвид набрал три очка за период, повторив карьерное достижение Овечкина
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счёт три результативные передачи во втором периоде. Таким образом, канадский игрок сравнялся с российским форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным по количеству периодов с тремя набранными очками (22). Всего в этом матче Макдэвид отдал четыре передачи.

Свой следующий матч «Вашингтон» проведёт 28 ноября с «Сан-Хосе Шаркс», начало встречи — в 6:30 мск. «Эдмонтон» встретится с «Анахаймом» 27 ноября, игра начнётся в 5:00 мск.

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