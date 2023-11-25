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Далин стал вторым защитником в истории «Баффало» по скорости достижения 200 передач в НХЛ

Далин стал вторым защитником в истории «Баффало» по скорости достижения 200 передач в НХЛ
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Состоялся матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0).

В составе победителей результативной передачей отметился защитник Расмус Далин. Благодаря этому шведский хоккеист обороны достиг отметки в 200 результативных передач за карьеру в североамериканской лиге, затратив на это 375 матчей.

23-летний хоккеист стал вторым защитником в истории «Баффало» по скорости достижения 200 передач в НХЛ. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Филу Хаусли, который уложился за 315 матчей.

В нынешнем сезоне Далин принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 17 (4+13) очков при показателе полезности "-4" и 10 минутах штрафного времени.

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