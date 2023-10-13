Главный неудачник НХЛ завалил деньгами молодых игроков. «Баффало» скоро станет топ-клубом?

Болельщики «Баффало» вряд ли с ходу смогут вспомнить, когда в последний раз они с таким же позитивом смотрели в начинающийся сезон, как сейчас. Действительно, спустя долгие годы провалов, скандалов, приведших к уходам игроков, которые должны были стать лидерами команды, и общей атмосферы безнадёги, когда абсолютно всё идёт не так, сейчас у любителей хоккея из небольшого городка на границе США и Канады появилось много поводов для оптимизма.

«Клинки» уже в прошлом сезоне едва не сделали то, что с ними не происходило, страшно сказать, аж с 2011 года — именно тогда команда, ведущими игроками которой были Томас Ванек, Дрю Стэффорд и Джейсон Поминвилль, а ворота защищал легендарный Райан Миллер, в последний раз попадала в число 16 команд-соискателей Кубка Стэнли. 12 лет без плей-офф! Рекордный для НХЛ срок, между прочим. За это время в лиге успели появиться две новые команды, и обе из них выходили в постсезон, а одна даже выиграла трофей. Всё это время в Баффало местные фанаты наверняка не раз пересматривали «Брюса Всемогущего», в котором «Сэйбрз» стали обладателями Кубка Стэнли, и тихонько вздыхали, утирая невольно катившуюся слезу.

В концовке предыдущего сезона «клинки» на какой-то миг почувствовали дыхание плей-офф — команда Дона Гранато до последнего не теряла шансов оказаться в восьмёрке лучших команд Востока и отстала от ухватившей последний билет «Флориды» всего на одно очко. Теперь же окрепший и сохранивший свой костяк в межсезонье «Баффало» считается полноправным претендентом как минимум на уайлд-кард — и это уже успех для клуба, который в последние годы мало кто воспринимал всерьёз.

«Сэйбрз» наконец-то решили взять буйвола за рога — генеральный менеджер «клинков» Кевин Адамс приложил много усилий, чтобы изменить отношение к «Баффало», и пока у него это получается достаточно неплохо. Именно Адамс пригласил на роль главного тренера Дона Гранато, который до этого не тренировал на уровне НХЛ, но недавно добился с командой лучшего результата за долгие годы. Именно Адамс взял курс на омоложение. Средний возраст игроков «Сэйбрз» составляет 25,25 года — это самая молодая команда нынешнего сезона. И именно Адамс убеждает эту молодёжь в перспективности проекта «Баффало», чего не удавалось сделать его предшественникам.

Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс Фото: George Walker IV/AP Photo/ТАСС

На днях «клинки» заключили новые контракты с двумя защитниками — сначала подпись под новым соглашением поставил Расмус Далин, а в момент, когда Коннор Бедард забрасывал свою первую шайбу в НХЛ, клуб объявил о продлении трудовых отношений с другим первым номером драфта — Оуэном Пауэром. В соцсетях в этот момент появилось множество радостных комментариев — журналисты, освещающие жизнь «Баффало», не без иронии отмечали, что весь хоккейный мир празднует новый контракт Пауэра.

На этот дуэт «Сэйбрз» будут тратить $ 19,35 млн в год — $ 11 млн будет зарабатывать швед, которого по кэпхиту среди защитников будет превосходить только Эрик Карлссон, канадцу же достанутся 8,35 млн, что поместит его на 15-е место в лиге в списке самых высокооплачиваемых игроков обороны. Кто-то назовёт это переплатой и, возможно, будет отчасти прав. Однако не стоит забывать, что в свои 23 и 20 соответственно Далин и Пауэр являются ведущими защитниками «Баффало».

Швед заключил новый договор после лучшего сезона в карьере, канадец — после первого полноценного года в лиге, в котором он стал лучшим новичком среди защитников. Но для «клинков» это инвестиция в будущее — потолок в ближайшее время будет неизменно расти, а «Сэйбрз» уже сохранили своих лидеров до начала следующего десятилетия по пусть и слегка завышенным сейчас, но абсолютно приемлемым для игроков такого уровня через несколько лет ценам. Надбавка, конечно, тоже присутствует — всё-таки Баффало — это далеко не самое привлекательное место, а мотивацию остаться там, как говорится, надо поднять.

Добавьте к этому уже продлённые контракты с Тейджем Томпсоном, Диланом Козенсом и Маттиасом Самуэльссоном, и вы увидите ядро «Сэйбрз», вокруг которого будет строиться команда. Контракт с каждым игроком из этого квинтета действует как минимум до 2030 года, а самому старшему из этих хоккеистов — Томпсону — всего 25 лет. При этом все перечисленные игроки уже являются лидерами «клинков» — Томпсон и Козенс, которые и вовсе подписались на $ 7,1 млн в год каждый, это первый и второй центры команды, а Далин, Пауэр и Самуэльссон — трио ведущих защитников.

Расмус Далин Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

В «Баффало» ещё несколько лет проведут обретший второе дыхание Джефф Скиннер и нашедший себя в роли лидера после обмена из «Вегаса» Алекс Так, сформировавшие невероятно мощное трио с Томпсоном, а на подходе у «клинков» много талантливой молодёжи на всех позициях. Некоторые яркие проспекты уже вовсю осваиваются в НХЛ — неплохие дебютные сезоны получились у Джон-Джейсона Петерки и Джека Куинна, в ночном матче с «Рейнджерс», несмотря на крупное поражение, ярко сыграл 13-й номер последнего драфта Зак Бенсон, а за право быть первым номером уже бьётся 21-летний Девон Леви.

Весь этот потенциал, конечно, ещё нужно реализовать. Но на бумаге собирающаяся в «Баффало» команда делает серьёзную заявку на то, чтобы из вечного неудачника последних лет превратиться в грозного соперника, навязывающего серьёзную конкуренцию топ-клубам. А если повезёт, то и вовсе в топ-клуб. Такого на северо-западе штата Нью-Йорк не было с середины 2000-х — сейчас в это сложно поверить, но на заре XXI века «клинки» дважды доходили до финала Восточной конференции.

Просьбы вернуть 2007 год, которые наверняка не раз звучали в Баффало в отношении местной хоккейной команды, в ближайшие годы как никогда близки к исполнению — но уже не с Бриером, Ванеком, Друри и Афиногеновым, а с новыми молодыми лидерами. Кто знает — может, через 20 лет Томпсон, Козенс, Далин и Пауэр будут для «Сэйбрз» куда более значимыми фигурами. У Айкела, Райнхарта и Ристолайнена не получилось, но сейчас вокруг «Баффало», в отличие от времён их пребывания в клубе, здоровая атмосфера — в успех этих ребят верится куда больше.