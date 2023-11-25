Валерий Ничушкин продлил серию с заброшенными шайбами до шести матчей

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Миннесота проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». В середине второго периода счёт равный — 2:2.

Российский форвард Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой, отличившись при игре в большинстве. Отметим, что Ничушкин забивает уже в шестой игре подряд. До этого россиянин забивал в матчах с «Сиэтл Кракен» (5:1), дважды отличился с «Анахайм Дакс» (8:2), а также по разу забил «Даллас Старз» (6:3), «Нэшвилл Предаторз» (3:4) и «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, всего в текущем сезоне на счету Ничушкина 18 (9+9) результативных баллов в 19 играх регулярки НХЛ.