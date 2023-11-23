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Нападающий Валерий Ничушкин обошёл Сандиса Озолиньша по голам за «Колорадо»

Нападающий Валерий Ничушкин обошёл Сандиса Озолиньша по голам за «Колорадо»
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В Денвере на стадионе «Болл-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин отметился в этой игре голом и результативной передачей. Эта шайба стала для россиянина 73-й в составе «Колорадо» и помогла ему обойти защитника Сандиса Озолиньша по голам за «Эвеланш». Теперь Ничушкин сравнялся с Войтеком Вольски и занимает 34-е место в списке снайперов в истории франшизы «Колорадо». На строчку выше в этом списке расположился защитник Тайсон Бэрри с 75 голами.

Ничушкин был признан третьей звездой матча с «Ванкувером». Отметим, что Ничушкин забивает уже в пятой игре подряд. До этого россиянин забивал в матчах с «Сиэтл Кракен» (5:1), дважды отличился во встрече с «Анахайм Дакс» (8:2), а также по разу забил «Даллас Старз» (6:3) и «Нэшвилл Предаторз» (3:4).

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