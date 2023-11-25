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«Лос-Анджелес» теперь оказался в одном шаге от повторения рекорда НХЛ 17-летней давности

«Лос-Анджелес» теперь оказался в одном шаге от повторения рекорда НХЛ 17-летней давности
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» проиграли «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 2:5. Игра прошла на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме.

«Лос-Анджелес» выиграл все девять матчей на выезде со старта сезона. «Короли» остаются непобедимыми на выезде – девять побед в девять играх со старта сезона. Теперь американский клуб делит второй результат в истории НХЛ, такая же серия была у «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2009/2010.

Рекорд НХЛ в этой номинации принадлежит «Баффало Сэйбрз» – 10 выездных побед подряд на старте сезона-2006/2007. Таким образом «Лос-Анджелес» оказался в одном шаге от повторения рекорда НХЛ 17-летней давности. Следующие два матча в гостях «короли» проведут 5 и 7 декабря – с «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс» соответственно.

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