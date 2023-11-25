Два очка Капризова не спасли «Миннесоту» от шестого подряд поражения, Ничушкин вновь забил

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу со счётом 3:2.
Счёт в матче на 18-й минуте открыл нападающий «лавин» Росс Колтон. Спустя 11 минут большинство реализовал российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, продливший до шести матчей серию с заброшенными шайбами.
Хозяева отыгрались уже спустя семь минут — последовательно отличились Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. В эпизоде со вторым голом Капризов выступил в роли ассистента, набрав своё второе очко в этой встрече.
Однако в третьем периоде «Колорадо» вновь вышел вперёд после гола защитника Кёртиса Макдермида, который в итоге оказался победным для гостей.
«Миннесота» потерпела шестое поражение подряд, тогда как «Колорадо» выиграл второй матч кряду.
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