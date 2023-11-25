Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Капризова не спасли «Миннесоту» от шестого подряд поражения, Ничушкин вновь забил

Два очка Капризова не спасли «Миннесоту» от шестого подряд поражения, Ничушкин вновь забил
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу со счётом 3:2.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл нападающий «лавин» Росс Колтон. Спустя 11 минут большинство реализовал российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, продливший до шести матчей серию с заброшенными шайбами.

Хозяева отыгрались уже спустя семь минут — последовательно отличились Кирилл Капризов и Йоэль Эрикссон Эк. В эпизоде со вторым голом Капризов выступил в роли ассистента, набрав своё второе очко в этой встрече.

Однако в третьем периоде «Колорадо» вновь вышел вперёд после гола защитника Кёртиса Макдермида, который в итоге оказался победным для гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Байрэм, Тафти) – 17:43     0:2 Ничушкин – 28:39 (pp)     1:2 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 29:13     2:2 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 34:21 (pp)     2:3 Макдермид (Кольяно, Олофссон) – 44:56    

«Миннесота» потерпела шестое поражение подряд, тогда как «Колорадо» выиграл второй матч кряду.

Материалы по теме
Видео
Валерий Ничушкин продлил серию с заброшенными шайбами до шести матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android