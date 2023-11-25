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«Это идеальный первый матч». Василевский оценил свой дебют в текущем сезоне НХЛ

«Это идеальный первый матч». Василевский оценил свой дебют в текущем сезоне НХЛ
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Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал свой первый матч в текущем сезоне. Россиянин в первом матче после операции на спине отразил 22 из 24 бросков по воротам во встрече с «Каролиной» (8:2).

«Чувствовал себя немного лучше среднего. Ребята сыграли невероятно, заблокировали много бросков, забивали. Это впечатляет, более идеального первого матча для меня и быть не могло. Мы хорошо играли в первом периоде, не позволили сопернику создать много голевых моментов. Это идеальный первый матч, отличная работа нашей команды. Идеальнее и не могло быть», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Василевский перенёс операцию на поясничном отделе спины. Андрей рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале, поэтому он планирует сбавить интенсивность занятий в зале.

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