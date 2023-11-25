Защитник «Колорадо» Жирар присоединился к программе помощи игрокам НХЛ

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявили, что защитник «Колорадо» Самуэль Жирар не будет выступать за «Эвеланш» в течение неопределённого периода, пока он будет включён в Программу помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

По условиям совместной программы Жирар будет продолжать получать зарплату во время лечения. Он вернётся в клуб, когда администраторы программы допустят его к матчам НХЛ.

Ранее СМИ предполагали, что отсутствие Жирара на неопределённый срок строго связано со спортом и что он, возможно, слишком рано вернулся в игру. Сообщалось, что Жирар в течение некоторого времени страдал от периодических головных болей.

Его тренер Джаред Беднар в среду объяснил отсутствие защитника личными причинами.