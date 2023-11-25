Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андреофф: хоть и половина сезона позади, я стараюсь как можно быстрее адаптироваться

Андреофф: хоть и половина сезона позади, я стараюсь как можно быстрее адаптироваться
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф рассказал о своей адаптации в КХЛ. Канадский форвард стал автором дубля в победном матче с «Нефтехимиком» (3:1).

«На сколько процентов адаптировался к КХЛ? Я всё ещё познаю какие-то вещи, учусь. Каждая игра разная, отличается. Хоть и половина сезона позади, но я всё равно в процессе, стараюсь как можно быстрее адаптироваться.

Не очень много бросков по воротам? Немножко в первом периоде засиделись в обороне, старались понадёжнее сыграть у своих ворот. Поэтому не получалось создавать моменты. Переход из обороны в атаку пока проблема.

Не смогли реализовать большинство, хотя у «Нефтехимика» самое слабое меньшинство? Просто такая игра. Ну не получилось сегодня. Хорошо контролировали шайбу, у нас хорошие игроки для большинства, но будем разбирать, видео смотреть», — сказал Андреофф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

Материалы по теме
Дубль канадца Андреоффа принёс «Сибири» победу в домашнем матче с «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android