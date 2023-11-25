«Даже не знаю, что ещё сможет сказать Козлов». Гендиректор «Салавата» — о «сухой» победе

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал крупную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Челябинская команда всухую проиграл уфимцам. «Салават» забросил четыре шайбы — все в третьем периоде.

«Хорошая игра. Хорошая победа. Хороший день.

P. S. Даже не знаю, что ещё сможет сказать Виктор Николаевич [Козлов] на пресс-конференции», — говорится в сообщении.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (0:0, 0:0, 4:0).