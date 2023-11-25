«Салават Юлаев» всухую крупно обыграл «Трактор», у челябинцев третье поражение подряд

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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (0:0, 0:0, 4:0).

Первые два периода прошли без голов. На 48-й минуте Данил Башкиров открыл счёт в матче, забросив шайбу в меньшинстве. На 50-й минуте Александр Хмелевски удвоил преимущество уфимской команды. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Данил Алалыкин. На 55-й минуте Джош Ливо забил третий гол. Точку в матче поставил Владислав Ефремов.

«Трактор» потерпел третье поражение подряд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 30 ноября в Уфе сыграет с «Ладой». «Трактор» 27 ноября примет нижегородское «Торпедо».