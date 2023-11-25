Браташ: оверперформанс «Лады»? Не ругайтесь, я таких слов не знаю

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

«Мы рады любым очкам, которые удаётся завоевать. Двоякое чувство, как и после прошлой игры. Рады, что добыли очко в тяжёлом матче, где было немного шансов, если смотреть правде в глаза, но слишком легко отдали второе. Тем не менее не всё так плохо.

Оверперформанс в начале сезона? Ой-ой, вы не ругайтесь, я таких слов не понимаю, по-русски. Переходит ли команда от регрессии к среднему? А вы по-русски говорить умеете, русскими словами? У нас никаких очков не ожидается, мы в каждой игре выходим с одной целью — победить.

Деление нагрузки между Подъяпольским и Трушковым? У нас есть два вратаря, в которых мы верим и которые оправдывают наше доверие. Их ротация — наше внутреннее дело, естественно, мы не можем расписать план их ротации на весь сезон. Мы действуем по ситуации, пока нас устраивают оба наших стража.

Шансы на то, что Куликов подпишет полноценный контракт? Шансы есть, но решение будет позднее.

Чего не хватило в овертайме? Сложный вопрос, который будет нам голову ломать. Казалось, что после прошлых ошибок ребятам всё понятно, будем работать над этим, думаю, очевидные вещи приводят к нашим регулярным поражениям в ОТ. Оказалось, что они могут быть очевидными для тренерского штаба, а для игроков неочевидно, будем работать над этим», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.