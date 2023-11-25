«Автомобилист» в овертайме обыграл «Ладу», у тольяттинцев 4-е поражение в пяти матчах

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

На 11-й минуте Иван Романов вывел тольяттинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Михаил Фисенко и Андрей Алтыбармакян. На 17-й минуте Ник Эберт, реализовав численное большинство с передачи Анатолия Голышева, сравнял счёт. На 23-й минуте Ник Эберт оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Стефан Да Коста и Анатолий Голышев. На 56-й минуте Владислав Червоненко с передачи Максима Минеева сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Стефан Да Коста.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» 28 ноября в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Автомобилист» 27 ноября примет «Спартак».