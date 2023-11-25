Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В матче СКА — «Торпедо» произошла массовая потасовка

В матче СКА — «Торпедо» произошла массовая потасовка
Аудио-версия:
Комментарии

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Торпедо» (4:3 Б) произошла массовая стычка.

После сирены, завершившей первый период, в зоне санкт-петербургской команды повздорили защитник хозяев Максим Федотов и нападающий нижегородцев Николай Коваленко. Хоккеиста СКА сзади схватил за шею другой соперник из «Торпедо», после чего игроки потолкались. Василий Атанасов был удалён на две минуты за грубость.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).

Материалы по теме
Видео
СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» по буллитам, продлив успешную серию до 8 матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android