В матче СКА — «Торпедо» произошла массовая потасовка

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Торпедо» (4:3 Б) произошла массовая стычка.

После сирены, завершившей первый период, в зоне санкт-петербургской команды повздорили защитник хозяев Максим Федотов и нападающий нижегородцев Николай Коваленко. Хоккеиста СКА сзади схватил за шею другой соперник из «Торпедо», после чего игроки потолкались. Василий Атанасов был удалён на две минуты за грубость.

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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Торпедо». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 0:0 1:0).