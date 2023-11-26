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Пас Ничушкина и 30 сейвов Просветова помогли «Колорадо» обыграть «Калгари»

Пас Ничушкина и 30 сейвов Просветова помогли «Колорадо» обыграть «Калгари»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Калгари». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Друен (Рантанен, Маккиннон) – 06:31 (pp)     2:0 Джохансен – 30:10     2:1 Баклунд (Юбердо, Коулман) – 32:03     3:1 Маккиннон (Ничушкин, Макар) – 32:37    

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон отметился голом и результативной передачей. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отдал результативную передачу. Голкипер «Колорадо» Иван Просветов отразил 30 бросков по воротам.

В паралельной встрече «Вегас» на своей площадке уступил «Аризоне» со счётом 0:2. Главным героем матча стал голкипер «Койотс» Коннор Инграм, оформивший шат-аут и отразивший все 34 броска по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Кули, Шмальц) – 50:38     0:2 Круз (Маччелли, Бьюгстад) – 58:43    

Ещё в одном матче «Ванкувер» уступил на выезде «Сан-Хосе» со счётом 3:4. Отметим, что в матче вновь не принимал участие нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко. Россиянин пропустил второй матч подряд по решению тренерского штаба «Ванкувера».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Эмберсон (Гертл, Хоффман) – 09:58     1:1 Гронек (Миллер, Хьюз) – 15:37 (pp)     2:1 Зеттерлунд (Гертл) – 34:05     2:2 Бёзер (Миллер, Гронек) – 39:38 (pp)     3:2 Гранлунд (Эддисон, Ферраро) – 40:22     4:2 Хоффман (Гранлунд, Эддисон) – 41:48 (pp)     4:3 Бёзер (Миллер, Петтерссон) – 56:49    
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