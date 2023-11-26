Пас Ничушкина и 30 сейвов Просветова помогли «Колорадо» обыграть «Калгари»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Калгари». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон отметился голом и результативной передачей. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отдал результативную передачу. Голкипер «Колорадо» Иван Просветов отразил 30 бросков по воротам.

В паралельной встрече «Вегас» на своей площадке уступил «Аризоне» со счётом 0:2. Главным героем матча стал голкипер «Койотс» Коннор Инграм, оформивший шат-аут и отразивший все 34 броска по воротам.

Ещё в одном матче «Ванкувер» уступил на выезде «Сан-Хосе» со счётом 3:4. Отметим, что в матче вновь не принимал участие нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко. Россиянин пропустил второй матч подряд по решению тренерского штаба «Ванкувера».