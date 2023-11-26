«Я не знаю, что ещё он мог сделать». Палмьери — о «сухом» матче Сорокина с «Филадельфией»

Нападающий «Айлендерс» Кайл Палмьери оценил игру вратаря «островитян» Ильи Сорокина в матче с «Филадельфией» (0:1Б). Россиянин оформил шат-аут, отразив все 40 бросков по воротам.

«Я не знаю, что ещё он мог сделать. Он сделал несколько важнейших сейвов и держал нас в игре, когда дела шли не очень хорошо, и мы были в затруднительном положении. Оба наших вратаря дают нам такой шанс, и Илья провёл отличную игру», — цитирует Палмьери пресс-служба клуба.

28-летний россиянин сегодня провёл 149-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, оформив 18-й шат-аут. Сорокин повторил шестой результат в истории НХЛ по количеству матчей на «ноль» для вратарей до достижения ими отметки в 150 сыгранных матчей. На этом интервале карьеры 18 шат-аутов также значилось в активе Пекки Ринне и Глена Холла.