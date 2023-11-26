«Ижсталь» заключила просмотровые контракты с Вячеславом и Владиславом Ушениными

ХК «Ижсталь» заключила просмотровые контракты с 31-летними Вячеславом и Владиславом Ушениными, сообщает пресс-служба клуба. Прошлый сезон ВХЛ форварды провели в ХК «Молот».

Владислав Ушенин сыграл в 38 матчах, в которых набрал 17 (8+9) очков за результативность. На счету Вячеслава Ушенина 34 матча и 16 (6+10) баллов по системе «гол+пас».

Последним клубом КХЛ для братьев Ушениных стал «Адмирал» в сезоне-2021/2022. В том сезоне Вячеслав Ушенин провёл 44 матча, в которых набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-19». Владислав провёл 45 встреч, в которых забросил пять шайб и отдал 11 голевых передач при общей полезности «-12».

Всего в КХЛ на счету Владислава 432 матча и 176 (91+85) очков, Вячеслав провёл 435 матчей и набрал 174 (52+122) очка.