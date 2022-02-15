Братья Вячеслав и Владислав Ушенины расторгли контракт с «Адмиралом»

Владивостокский «Адмирал» расторг контракты с братьями Вячеславом и Владиславом Ушениными, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Вячеслав Ушенин провёл в досрочно завершившемся регулярном сезоне 44 матча, в которых набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-19». Владислав провёл 45 встреч, в которых забросил пять шайб и отдал 11 голевых передач при общей полезности «-12».



Братья Ушенины пополнили состав клуба из Владивостока перед началом сезона-2021/2022.



Напомним, «Адмирал» завершил сезон на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков за 49 матчей. Регулярный чемпионат КХЛ был досрочно окончен в начале февраля. Плей-офф Кубка Гагарина 2022 года начнётся во вторник, 1 марта.