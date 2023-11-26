Макар быстрее всех среди защитников в истории франшизы «Колорадо» набрал 30 очков за сезон

25-летний защитник «Колорадо» Кейл Макар отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1). На его счету стало 30 (5+25) очков в 20 играх сезона.

Таким образом, Макар установил рекорд среди защитников в истории франшизы «Колорадо» по скорости достижения отметки 30 очков за сезон. Ранее рекорд принадлежал Джеффу Брауну (30 очков в 24 играх в сезоне-1988/1989). Макар также является первым защитником в истории франшизы, сделавшим 19 передач за один календарный месяц, побив свой же рекорд, который он установил в прошлом матче. Всего в ноябре он добавил в свой актив 21 (2+19) очко в 11 играх.

Напомним, в Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Калгари». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:1.