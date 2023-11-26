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Гендиректор «Сибири»: с удовольствием взяли бы Жафярова, из очереди не вышли ещё

Гендиректор «Сибири»: с удовольствием взяли бы Жафярова, из очереди не вышли ещё
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что клуб заинтересован в подписании контракта с нападающим «Ак Барса» Дамиром Жафяровым.

«Сибирь» один из претендентов на Жафярова? Мы с удовольствием бы его взяли, но позиция «Ак Барса» и условия… Много, в общем, разногласий. Из этой очереди не вышли ещё? Нет, ни в коем случае», — сказал Фастовский в эфире YouTube-канала «Сибири».

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 29-летний Жафяров провёл 16 матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал об игре нападающего Дамира Жафярова.

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