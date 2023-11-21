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Билялетдинов: к Жафярову есть вопрос. Он пытается его решить, а дальше видно будет

Билялетдинов: к Жафярову есть вопрос. Он пытается его решить, а дальше видно будет
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от московского «Динамо» (1:4) рассказал об игре нападающего Дамира Жафярова.

«Второй сезон по 68 матчей? Это необычно. Когда были Евротуры, то были паузы. Но сейчас их нет, поэтому календарь плотный. К нему нужно адаптироваться в любом случае. Поэтому не все команды играют ровно: есть победы и поражения. Нужно время, чтобы привыкнуть.

Жафяров? Мы решили выставить этот состав. Почему он не может стабильно закрепиться в составе? У меня нет к нему серьёзных вопросов, но один есть. Думаю, что он пытается решить этот вопрос, а дальше видно будет», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне Жафяров сыграл 16 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

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