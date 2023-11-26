Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска и вышло на 1-е место в таблице Запада

В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало одноклубников из Москвы. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
На девятой минуте первого периода Роман Горбунов с передачи Янни Калдиса открыл счёт в игре.
В начале второй двадцатиминутки Артём Ильенко с передачи Егора Петухова восстановил равенство в счёте. На пятой минуте периода Игорь Ожиганов с передач Егора Римашевского и Артёма Ильенко вывел московский клуб вперёд.
В середине третьего периода Седрик Пакетт с передач Никиты Гусева и Джордана Уила сделал счёт 3:1. На 18-й минуте Егор Петухов с передачи Никиты Гусева забросил четвёртую шайбу гостей.
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В следующем матче минчане сыграют в Москве с ЦСКА 29 ноября. Столичное «Динамо» сыграет в гостях со СКА 28 ноября.
- 26 ноября 2023
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