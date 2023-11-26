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Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска и вышло на 1-е место в таблице Запада

Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска и вышло на 1-е место в таблице Запада
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В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало одноклубников из Москвы. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На девятой минуте первого периода Роман Горбунов с передачи Янни Калдиса открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Артём Ильенко с передачи Егора Петухова восстановил равенство в счёте. На пятой минуте периода Игорь Ожиганов с передач Егора Римашевского и Артёма Ильенко вывел московский клуб вперёд.

В середине третьего периода Седрик Пакетт с передач Никиты Гусева и Джордана Уила сделал счёт 3:1. На 18-й минуте Егор Петухов с передачи Никиты Гусева забросил четвёртую шайбу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Горбунов (Калдис) – 08:34 (5x5)     1:1 Ильенко (Петухов) – 21:35 (4x5)     1:2 Ожиганов (Римашевский, Ильенко) – 24:58 (5x5)     1:3 Пакетт (Гусев, Уил) – 48:24 (5x4)     1:4 Петухов (Гусев) – 57:18 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче минчане сыграют в Москве с ЦСКА 29 ноября. Столичное «Динамо» сыграет в гостях со СКА 28 ноября.

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