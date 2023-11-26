Алексей Кудашов оценил выход московского «Динамо» на первое место в Западной конференции

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о победе над минскими одноклубниками (4:1).

«Получилась интересная игра. Может быть, начало для нас было немного медленным, но тем не менее забили хорошие голы и в обороне сыграли надёжно, хотя много меньшинства у нас было. Вот этот момент хочу отметить, что некоторые удаления были необязательными, и это надо исправлять. А так, провели целостную игру.

Атмосфера была соответствующей, считаю, что хороший выходной получился, а мы ещё и очки набрали. Поэтому всем довольны.

В меньшинстве как раз и переломили игру? Несомненно. Этот гол в меньшинстве стал ключевым моментом сегодняшней игры. Пакетт слишком сильно старался? Да все старались, тут нельзя говорить, Седрик или не Седрик. Я понимаю, что вы всегда спрашиваете про белорусов или про тех, кто здесь играл. Это естественно (улыбается). Но все сегодня старались. Как правило, всё равно игроки особенно стараются против той команды, за которую они раньше играли. Он старался сегодня отличиться, и у него это получилось.

Римашевского специально поставили на игру, потому что это его родина? Почему специально, он же не одну игру уже сыграл. Мы пока ещё их ротируем – его, Чернышова, ещё других молодых ребят. Сегодня он получил полную игру, потому что накануне сыграл за молодёжку, был там хорош, и мы его поставили.

Вышли на первое место в конференции? Вы знаете, чемпионат очень странный и интересный. Не то что странный, он просто новый для нас. Вы же видите, по шесть подряд поражений, по шесть побед подряд, по 10 подряд. Вот мы знаем, что у нас следующая игра со СКА. Сейчас летим, готовимся, восстанавливаемся. А то, какое место мы сейчас занимаем, до паузы, и нужно ли его удерживать… Мы готовимся к каждой игре и не обращаем внимания на то место, где мы сейчас находимся.

Обе игры в Минске были сложными, прошлый матч до последнего держал в напряжении, сегодняшняя игра была совершенно такой же. Ничем не отличалась. Скажу больше, если бы Минск забил в большинстве, то никто не знает, как бы всё сложилось. Они были приблизительно идентичными», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.