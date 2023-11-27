Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» уверенно обыграть «Анахайм»

В Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Анахайм Дакс» (8:2).

Главным героем встречи стал звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид, который отметился в ней пятью (1+4) набранными очками. Также у хозяев шайбы забрасывали дважды Зак Хайман, а также Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Джеймс Хэмблин, Леон Драйзайтль и Маттиас Экхольм.

У гостей дубль на счету Макса Джонса. Российский защитник «уток» Павел Минтюков отметился результативной передачей.

«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд, набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» остался с 18 очками и идёт строчкой выше.