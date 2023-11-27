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Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» уверенно обыграть «Анахайм»

Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» уверенно обыграть «Анахайм»
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В Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Анахайм Дакс» (8:2).

Главным героем встречи стал звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид, который отметился в ней пятью (1+4) набранными очками. Также у хозяев шайбы забрасывали дважды Зак Хайман, а также Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Джеймс Хэмблин, Леон Драйзайтль и Маттиас Экхольм.

У гостей дубль на счету Макса Джонса. Российский защитник «уток» Павел Минтюков отметился результативной передачей.

«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд, набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» остался с 18 очками и идёт строчкой выше.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Джонс (Лисон, Вааканайнен) – 03:32     1:1 Кейн (Браун, Драйзайтль) – 04:36     1:2 Джонс (Сильверберг, Минтюков) – 06:10     2:2 Макдэвид (Хайман, Нурс) – 09:29     3:2 Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Макдэвид) – 12:37     4:2 Хайман (Макдэвид, Деарне) – 17:50     5:2 Хэмблин (Эрни, Деарне) – 25:01     6:2 Хайман (Макдэвид) – 27:20     7:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 47:11 (pp)     8:2 Экхольм (Нурс, Кейн) – 55:50 (pp)    
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