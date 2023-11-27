«Очень странная ситуация». Кожевников — о критике Браташа со стороны гендиректора «Лады»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о словах генерального директора «Лады» Александра Чеботарёва, который заявил, что не согласен с главным тренером тольяттинского клуба Олегом Браташом в том, что команде «просто везёт».

«Очень странная ситуация произошла в Тольятти. «Лада» — главное открытие сезона, команда-новичок уже половину чемпионата идёт в лидерах Востока. Все в Тольятти приятно удивлены. И вдруг один из руководителей «Лады» начинает команду поливать. Честно, не понял товарища Чеботарёва, что он этим хотел сказать. Но понял язвительную реакцию главного тренера Браташа, который на пресс-конференции начал благодарить за эту критику. Откровенно говоря, после этого у меня появилось беспокойство за «Ладу».

В прошлом сезоне Чеботарёв не дал там спокойно работать Валерию Белову, сильному тренеру, который много лет помогал Зинэтуле Билялетдинову и в «Ак Барсе», и в сборной России.

А во время предыдущей кампании в КХЛ примерно те же люди убрали из «Лады» Сергея Светлова, поставив под него латыша Аболса. Это сегодня Аболс всем в Латвии рассказывает, какой большой ошибкой была его работа во вражеской КХЛ, а тогда он в «Ладе» был всем удобен, поскольку не мешал делать свои дела. Позорная страница в истории клуба. Если вот такая околохоккейная возня начнётся и в нынешней «Ладе», то команде гарантированы проблемы.

Делайте ставку на своих воспитанников, на молодых менеджеров! Например, идите по дороге «Авангарда», где доверились Антону Курьянову.

В «Ладе» сегодня в роли советника есть Игорь Григоренко, воспитанник клуба, знаменитый в прошлом хоккеист. Точно не помешает и Анастасия Мыскина, она в спорте профессионал. Эти люди Аболсов точно не привезут. Поверьте в них!» — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.