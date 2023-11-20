Браташ — о победе «Лады»: спасибо руководителю за публичную критику своей команды

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:1).

«Мы сегодня смогли найти пути к победе, чему очень рады. Считаю, что главный творец сегодняшней победы — это наш генеральный директор, который после прошлого матча публично выразил недовольство игрой команды и результатом. Конкретно указал, над чем нам нужно поработать, над большинством. Считаю, что это принесло… Не знаю насчёт содержания игры, но результатом, надеюсь, директор остался доволен. И в большинстве мы забили. То есть все указания руководителя выполнили, и большое ему спасибо за публичную критику своей команды», — сказал Браташ на пресс-конференции.

Напомним, после игры со «Спартаком» (3:5) генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв сказал следующее:

И игрой, и, естественно, результатом игры со «Спартаком» я остался недоволен. Собственно говоря, сработало правило «не забиваешь ты — забивают тебе». В начале матча у нас было несколько очень хороших моментов, мы их не реализовали, а соперник, в свою очередь, открыл счёт, потом забросил быстрый второй гол, и все пошло для нас не так, как мы планировали. Из положительных моментов я бы отметил то, что команда не опустила руки, хорошо оборонялась, даже играя втроём против пятерых соперников. А вот в атаке у нас вообще мало что получалось. Кроме того, не работало большинство. Моментов при игре в формате «5 на 4» в том числе было достаточно, и я считаю, что мы вполне могли переломить ход матча. Будем работать над реализацией, над игрой в большинстве.