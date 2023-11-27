Свечников — на 3-м месте в истории «Каролины» по победным голам среди игроков до 24 лет

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился победной шайбой в игре с «Коламбус Блю Джекетс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Свечников записал на свой счёт 19-й победный гол и делит третье место в истории «Харрикейнз »/«Уэйлерс» с Роном Фрэнсисом по этому показателю среди игроков до 24 лет. Список возглавляют Себастьян Ахо (27) и Джефф Скиннер (22).

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Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.