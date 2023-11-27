Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Каролина» — «Коламбус» — 3:2, обзор, видео, Андрей Свечников забил в НХЛ впервые в сезоне и после операции победный гол

«Произошло в нужное время!» Свечников забил впервые за 8 месяцев и отпраздновал с фанатами
Лев Лукин
Свечников забил впервые за 8 месяцев
Аудио-версия:
Комментарии
«Каролина» не могла забить «Коламбусу» 50 минут, но затем полностью перевернула игру, а россиянин поставил победную точку.

Ещё несколько лет назад мы воспринимали Андрея Свечникова как молодую русскую звезду НХЛ, восхищались его хет-триками и лакроссами, но испытание временем и рутиной форварду пройти не удалось. Свечников так и не вышел на уровень статистики суперзвёзд лиги и лидеров своих коллективов, не стал для «Каролины» каким-то определяющим фактором, игроком, способным стабильно делать разницу, а в конце прошлой регулярки ещё и получил травму, отправившую его на операционный стол.

Материалы по теме
Тревожные новости из НХЛ. Сезон для молодой русской звезды закончен?
Тревожные новости из НХЛ. Сезон для молодой русской звезды закончен?

В начале этой регулярки Свечников вернулся. Очки принялся набирать регулярно, но никак не мог забить. Перед встречей с «Коламбусом» на счету Андрея было 0+7 в 11 матчах.

Эта игра вообще сложилась по удивительному сценарию. На протяжении двух периодов здесь было 0:0, Пётр Кочетков и Элвис Мерзликин держали ворота в неприкосновенности. Но на 13-й секунде российский голкипер «ураганов» внезапно пропустил после вроде бы несложного броска Кирилла Марченко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Марченко отличился уже в шестой раз в сезоне, а вскоре «Коламбус» увеличил преимущество – Джонни Годро совершил перехват, накрутил Котканиеми, бросил и забил при помощи рикошета.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Казалось, это приговор по такой игре. «Каролина» выглядела интереснее, но у «Коламбуса» здорово действовал Мерзликин, плюс «жакетам» очевидно везло.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2023, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Марченко (Годро) – 40:13     0:2 Годро – 46:41     1:2 Котканиеми (Терявяйнен, Нечас) – 50:01     2:2 Шей (Свечников, Джарвис) – 56:51     3:2 Свечников (Ахо, Джарвис) – 58:05    

Но «ураганы» всё-таки взяли своё, уложившись в последнюю десятиминутку основного времени. Начало положил Котканиеми, оказавшийся с шайбой перед воротами в одиночестве после блестящего паса Терявяйнена и распечатавший Мерзликина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 57-й минуте «Каролина» сравняла счёт. Позиционная кружевная атака, Свечников выбрался на оперативный простор, бросил, его заблокировали, но шайба отскочила к Шею, который с пятачка пропихнул её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И это было ещё не всё. Раздухарившиеся «ураганы» не дали «Коламбусу» увезти из Роли хотя бы очко – Андрей Свечников на 59-й минуте в контратаке забросил долгожданную первую шайбу в сезоне и прыгнул на стекло от радости, разделив момент триумфа с бесновавшимися там фанатами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Свечников принёс «Каролине» трудную победу над худшей командой Востока НХЛ, а после матча Андрей высказался о своём прорыве в интервью клубной пресс-службе: «Чувствую небольшое облегчение, но на самом деле я об этом не думал. Я знал, что рано или поздно это придёт. Это произошло в нужное время и в нужный момент, большая победа для нас».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android