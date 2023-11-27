«Каролина» не могла забить «Коламбусу» 50 минут, но затем полностью перевернула игру, а россиянин поставил победную точку.

«Произошло в нужное время!» Свечников забил впервые за 8 месяцев и отпраздновал с фанатами

Ещё несколько лет назад мы воспринимали Андрея Свечникова как молодую русскую звезду НХЛ, восхищались его хет-триками и лакроссами, но испытание временем и рутиной форварду пройти не удалось. Свечников так и не вышел на уровень статистики суперзвёзд лиги и лидеров своих коллективов, не стал для «Каролины» каким-то определяющим фактором, игроком, способным стабильно делать разницу, а в конце прошлой регулярки ещё и получил травму, отправившую его на операционный стол.

В начале этой регулярки Свечников вернулся. Очки принялся набирать регулярно, но никак не мог забить. Перед встречей с «Коламбусом» на счету Андрея было 0+7 в 11 матчах.

Эта игра вообще сложилась по удивительному сценарию. На протяжении двух периодов здесь было 0:0, Пётр Кочетков и Элвис Мерзликин держали ворота в неприкосновенности. Но на 13-й секунде российский голкипер «ураганов» внезапно пропустил после вроде бы несложного броска Кирилла Марченко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Марченко отличился уже в шестой раз в сезоне, а вскоре «Коламбус» увеличил преимущество – Джонни Годро совершил перехват, накрутил Котканиеми, бросил и забил при помощи рикошета.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Казалось, это приговор по такой игре. «Каролина» выглядела интереснее, но у «Коламбуса» здорово действовал Мерзликин, плюс «жакетам» очевидно везло.

Но «ураганы» всё-таки взяли своё, уложившись в последнюю десятиминутку основного времени. Начало положил Котканиеми, оказавшийся с шайбой перед воротами в одиночестве после блестящего паса Терявяйнена и распечатавший Мерзликина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 57-й минуте «Каролина» сравняла счёт. Позиционная кружевная атака, Свечников выбрался на оперативный простор, бросил, его заблокировали, но шайба отскочила к Шею, который с пятачка пропихнул её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И это было ещё не всё. Раздухарившиеся «ураганы» не дали «Коламбусу» увезти из Роли хотя бы очко – Андрей Свечников на 59-й минуте в контратаке забросил долгожданную первую шайбу в сезоне и прыгнул на стекло от радости, разделив момент триумфа с бесновавшимися там фанатами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Свечников принёс «Каролине» трудную победу над худшей командой Востока НХЛ, а после матча Андрей высказался о своём прорыве в интервью клубной пресс-службе: «Чувствую небольшое облегчение, но на самом деле я об этом не думал. Я знал, что рано или поздно это придёт. Это произошло в нужное время и в нужный момент, большая победа для нас».