Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли экс-вратарь Энди Муг болен раком

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли экс-голкипер клубов НХЛ Энди Муг болен раком. Об этом сообщает пресс-служба компании по производству хоккейной экипировки со ссылкой на слова бывшего вратаря.

«У нашего большого многолетнего друга Энди Муга рак. Он попросил нас поделиться новостью с хоккейным сообществом, которое так много значит для него на протяжении многих лет. Мы надеемся, что вы сможете поделиться своими мыслями и добрыми пожеланиями, поскольку он начинает самую тяжёлую битву в своей жизни», — сказано в сообщении.

Сообщается, что Муг регулярно участвовал в благотворительных проектах. Например, он помогал в организации специальной Олимпиады для детей и взрослых с психическими отклонениями.

Муг начал свою карьеру в 1980 году в «Эдмонтон Ойлерз» и был частью легендарной команды, в которой он играл вместе со звёздами, такими как Уэйн Гретцки и Марк Мессье. Он выигрывал с клубом Кубок Стэнли в 1984, 1985 и 1987 годах.