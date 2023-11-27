«Именно таких мужиков мы и хотим видеть». Гендиректор «Амура» — о продлении Кэмерона Ли

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь высказался о продлении контракта с защитником Кэмероном Ли.

«Продление контракта с Кэмероном Ли — это логичный и важный шаг в построении нашей команды на будущее. Для нас важно, что Кэм не просто хороший хоккеист, но и человек, которому искренне нравится Хабаровск и Дальний Восток, который чувствует себя здесь комфортно. Именно таких мужиков мы и хотим видеть в «Амуре».

Важно и то, что со следующего сезона Кэм не будет считаться легионером – это даст нам дополнительное пространство для манёвра при комплектовании команды. Поздравляю нашего русского канадца, поздравляю хабаровских болельщиков. Вперёд, «Амур»!» — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги на счету 26-летнего Кэмерона Ли две заброшенных шайбы и 10 результативных передач в 29 встречах за «Амур».