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Защитник «Амура» Кэмерон Ли продлил контракт с клубом

Защитник «Амура» Кэмерон Ли продлил контракт с клубом
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Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли, принявший российское гражданство, продлил контракт с клубом на два года. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Дегтярёв выложил видео, в котором игрок обороны соглашается продлить контракт, находясь в парной хабаровского клуба.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги на счету 26-летнего Кэмерона Ли две заброшенных шайбы и 10 результативных передач в 29 встречах за «Амур».

Прошлый сезон стал для 26-летнего защитника дебютным в Континентальной хоккейной лиге. В 53 встречах защитник забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков. До хабаровского клуба Ли играл в NCAA и АХЛ. В 92 матчах Американской хоккейной лиги Кэмерон записал на свой счёт 34 (3+31) очка.

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