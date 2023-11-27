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Рейтинг тренеров КХЛ: Разин вернул себе лидерство, Билялетдинов продолжает падение

Рейтинг тренеров КХЛ: Разин вернул себе лидерство, Билялетдинов продолжает падение
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

1 (2)Андрей Разин«Металлург»
2 (6)Алексей Кудашов«Динамо» М
3 (3)Михаил Кравец«Авангард»
4 (1)Алексей Жамнов«Спартак»
5 (9)Роман РотенбергСКА
6 (7)Игорь Никитин«Локомотив»
7 (10)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
8 (5)Олег Браташ«Лада»
9 (8)Игорь Ларионов«Торпедо»
10 (4)Алексей Заварухин«Трактор»
11 (12)Сергей ФёдоровЦСКА
12 (11)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
13 (19)Дэвид Немировски«Сибирь»
14 (13)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
15 (15)Дмитрий Рябыкин«Витязь»
16 (16)Николай Заварухин«Автомобилист»
17 (18)Виктор Игнатьев«Куньлунь»
18 (14)Андрей Козырев«Северсталь»
19 (17)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
20 (21)Андрей Мартемьянов«Амур»
21 (20)Леонид Тамбиев«Адмирал»
22 (22)Дмитрий КокоревХК «Сочи»
23 (23)Галым Мамбеталиев«Барыс»
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