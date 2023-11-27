Фетисов — об отстранении сборной России: раньше такого невозможно было себе представить

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о позиции Национальной хоккейной лиги касаемо отстранения сборной России от международных соревнований.

«Я до последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против этого политического давления. Очень расстроился по большому счёту, но ничего с этим не поделаешь. Идёт попрание прав спортсменов. С любой точки зрения это невозможно было себе представить ещё какое-то время назад, хотя и тогда конфликтов было достаточно, в том числе и военных», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее о возможном проведении турнира НХЛ в 2025 году без сборной России высказался трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и помощник главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин.