Тренер «Нью-Джерси» Брылин высказался о возможном проведении турнира НХЛ без России

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и помощник главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался о возможном проведении турнира НХЛ в 2025 году без сборной России.

«Обидно, что такое решение. Мы все знаем, в какой международной обстановке мы живём. Я не знаю, что там было на самом деле и почему такое решение было принято. Я только надеюсь, что со временем оно может как-то поменяться. Потому что такие знаковые события, как Кубки мира, Олимпиады, остаются в памяти любого игрока и болельщика. И, конечно, хотелось бы видеть нашу сборную на этих топовых соревнованиях», — приводит слова Брылина ТАСС.

Ранее бывший нападающий сборной России и СКА Евгений Артюхин высказался по поводу возможного проведения Кубка мира без участия сборной России.