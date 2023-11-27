Бывший тренер «Эдмонтона» и «Анахайма» возглавил клуб чемпионата Германии

Бывший главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс» Даллас Икинс вступил на должности генерального менеджера и главного тренера немецкого клуба «Адлер Мангейм».

Ранее клуб уволил из-за неудовлетворительных результатов главного тренера Йохана Лундскога, его помощника, а также спортивного директора Жан-Акселя Алаваару.

«События последних нескольких недель заставили нас сначала подумать, а потом действовать. Я убеждён, что с новым импульсом на уровне спортивного руководства мы снова встанем на путь успеха», — приводит слова босса команды Даниэля Хоппа пресс-служба «Адлер Мангейм».

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Анахайм» под руководством Икинса стал худшей командой регулярного чемпионата НХЛ, набрав 58 очков в 82 матчах.