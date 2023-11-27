Бывший тренер «Эдмонтона» и «Анахайма» возглавил клуб чемпионата Германии
Бывший главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс» Даллас Икинс вступил на должности генерального менеджера и главного тренера немецкого клуба «Адлер Мангейм».
Ранее клуб уволил из-за неудовлетворительных результатов главного тренера Йохана Лундскога, его помощника, а также спортивного директора Жан-Акселя Алаваару.
«События последних нескольких недель заставили нас сначала подумать, а потом действовать. Я убеждён, что с новым импульсом на уровне спортивного руководства мы снова встанем на путь успеха», — приводит слова босса команды Даниэля Хоппа пресс-служба «Адлер Мангейм».
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Анахайм» под руководством Икинса стал худшей командой регулярного чемпионата НХЛ, набрав 58 очков в 82 матчах.
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