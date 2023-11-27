И. Никитин – о ЦСКА: поверьте, нам намного интереснее играть, когда у соперника все лидеры

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, после победы своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (3:2), подвёл итоги игры, а также прокомментировал серьёзные кадровые проблемы армейцев в этой встрече.

«Игра сложилась тяжело. Достаточно уверенно повели. Не скажу, что были какие-то ошибки с нашей стороны в голах ЦСКА. Соперник хорошо реализовал свои моменты. Молодчики, что довели до победы.

Стал ли для нас сюрпризом состав ЦСКА? Мы видели, что у них в предыдущем матче было много молодёжи. Но мы не интересовались, какой будет состав у соперника, концентрировались на своей игре. Не опасался ли, что сама команда недооценит такой состав соперника? Как говорится, ничто человеческое нам не чуждо, но я бы не сказал, что мы недооценили состав соперника. Всё было в норме.

Отличался ли чем-то этот матч с таким составом ЦСКА от матчей с ЦСКА в оптимальном составе, с которым мы уже играли в этом сезоне? Не готов говорить за ЦСКА, но вы поверьте, нам намного интереснее играть, когда у соперника все лидеры. Наверное, сегодня были ребята кого, я не знаю. Но это ничего не значит, поскольку я работаю в «Локомотиве». Я в «Локомотиве»-то не всех знаю, у нас много достаточно молодых парней», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в этом матче не принимали участия такие игроки армейцев, как Михаил Григоренко, Константин Окулов, Даррен Диц, Никита Нестеров, Виталий Абрамов, Антон Слепышев, Максим Мамин и Владислав Каменев.