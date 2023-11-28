«Миннесота», за которую выступает Капризов, объявила об увольнении главного тренера
«Миннесота Уайлд» уволила главного тренера клуба Дина Эвасона. Также клуб покинул помощник тренера Боб Вудс.
«Дин проделал отличную работу во время своего пребывания в «Миннесота Уайлд», особенно в качестве главного тренера нашей команды. Я очень благодарен за его тяжёлую работу и преданность нашей организации. Я также хотел бы поблагодарить Боба за его усердную работу в качестве помощника тренера в «Уайлд», — приводит слова генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герена официальный сайт клуба.
На данный момент «Миннесота» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 14 очков. Команда проиграла семь последних матчей в НХЛ.
Отметим, за «Миннесоту» выступает российский нападающий Кирилл Капризов.
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