Овечкина снесли с ног мощным силовым приёмом в матче с «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал под силовой приём в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».

В одном из эпизодов встречи капитан столичной команды получил шайбу на синей линии в чужой зоне. В этот момент к нему подъехал форвард «Сан-Хосе» Микаэль Гранлунд и сразу же применил силовой приём против Овечкина. Российский нападающий после этого потерял равновесие и упал на лёд.

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Напомним, в эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К концу второго периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.