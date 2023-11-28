Гуркин и Ли расторгли контракты с «Автомобилистом» по обоюдному согласию

Защитник Ефим Гуркин и нападающий Олег Ли покинули «Автомобилист».

«Гуркин и Ли расторгли контракты с «Автомобилистом» по обоюдному согласию», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву агент хоккеистов Юрий Николаев.

Ранее обоих игроков поместили в список отказов.

В нынешнем сезоне Ли провёл 31 матч, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-10». Всего за свою карьеру Ли выступал за клубы «Атлант», «Адмирал», «Амур», СКА, «Ак Барс», «Сибирь». В 457 матчах 32-летний нападающий забросил 63 шайбы и отдал 86 результативных передач.

Гуркин проводил в Екатеринбурге пятый сезон. За это время опытный защитник принял участие в 312 матчах КХЛ, в которых набрал 58 (11+47) очков. В прошлом регулярном сезоне КХЛ защитник провёл 62 матча, в которых набрал 19 очков — забил два гола и отдал 17 результативных передач. В плей-офф на счету Гуркина одна результативная передача в семи матчах серии с «Металлургом». Всего в КХЛ 31-летний защитник провёл 521 матч и набрал 127 очков — забросил 26 шайб и отдал 101 результативную передачу с показателем полезности «+2».