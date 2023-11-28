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Новый пакет санкций ЕС позволит Финляндии изъять «Хартвалл Арену» у Ротенберга и Тимченко

Новый пакет санкций ЕС позволит Финляндии изъять «Хартвалл Арену» у Ротенберга и Тимченко
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Новый пакет санкций Евросоюза позволит Финляндии конфисковать крупнейший крытый стадион Хельсинки — «Хартвалл Арену». Об этом сообщает STT.

Отмечается, что новые санкции были разработаны для того, чтобы поддержать конфискацию активов, недоступных общественности. Благодаря этому станет возможным изъятие стадиона у российских бизнесменов Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко, владеющих ареной и находящихся под эмбарго.

Ранее называлась вероятная дата конфискации — январь или февраль 2024 года. Арена закрыта с конца февраля 2022 года, когда Россия начала СВО на Украине. Прежде стадион носил название «Хартвалл Арена», но он был переименован в «Хельсинки Халли».

Арена во время хоккейных матчей вмещает 13 349 человек, во время баскетбола — около 14 тыс., концертов — до 15 тыс.

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