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Агент Чинахова: у Егора в «Коламбусе» нет такого доверия, которое было раньше

Агент Чинахова: у Егора в «Коламбусе» нет такого доверия, которое было раньше
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Агент Шуми Бабаев поделился информацией о ситуации с российским нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Егором Чинаховым.

«У Чинахова в «Коламбусе» нет такого доверия, которое было раньше. Егор готовился к сезону, находится в хорошей физической форме, чувствует себя комфортно. Всё потихоньку идёт: он терпит, накануне вот игра получилась, забил. Но за 10 минут в среднем за матч игровую форму набрать сложно. С физикой, повторюсь, порядок, нужны именно игровые кондиции. Во встрече с «Бостоном» его поставили в звено с Воронковым и Силлинджером, которого он хорошо знает. Отсюда сразу пришёл результат», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее форвард заявил, что у него были мысли покинуть «Коламбус».

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