Чинахов — о ситуации Воронкова: иногда тоже думал уехать домой, но я хочу играть в НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов прокомментировал ситуацию соотечественника, форварда Дмитрия Воронкова. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:2) хоккеист забил гол.

«Это было здорово. Мы счастливы, что играем все вместе. Мы стараемся помогать Воронкову, как можем, чтобы он тут остался. Конечно, я понимаю, что ему тяжело в первый год здесь, у меня было так же. Иногда тоже думал уехать домой, но я хочу играть здесь», — сказал Чинахов.

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.