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Евгений Кузнецов громко рассмеялся в лицо игроку «Сан-Хосе» после перехвата шайбы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился забавным моментом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Сан-Хосе Шаркс» (1:2).

В середине третьего периода при счёте 1:1 «акулы» проводили позиционную атаку, играя в большинстве. Защитник «Сан-Хосе» получил передачу на синей линии и отдал передачу вдоль, однако её прервал Кузнецов. Шайба вышла из зоны «Вашингтона», а россиянин громко рассмеялся в лицо сопернику.

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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).