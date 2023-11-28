Евгений Кузнецов забросил четвёртую шайбу в сезоне благодаря удачному рикошету

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забил четвёртый гол в сезоне, поразив ворота «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

На 37-й минуте «столичные», уступая со счётом 0:1, обосновались в зоне «акул», проводя позиционную атаку. Шайбу получил Кузнецов. Нападающий, сместившись на левый фланг, нанёс кистевой бросок в дальний угол. Голкипер «Сан-Хосе» Маккензи Блэквуд щитком отразил его, но шайба после рикошета заползла в ворота «Шаркс» — 1:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, в эти минуты на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине третьего периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.