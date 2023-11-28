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«Адмирал» обменял Граоваца в «Куньлунь» на Клиффа Пу

«Адмирал» обменял Граоваца в «Куньлунь» на Клиффа Пу
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Как стало известно «Чемпионату», «Адмирал» обменял канадского нападающего Тайлера Граоваца, который был помещён в список отказов, в «Куньлунь» на форварда Клиффа Пу.

30-летний Граовац в текущем сезоне провёл 20 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка. Ранее нападающий выступал за подмосковный «Витязь» и минское «Динамо». Всего на его счету 51 (23+28) очко в 120 матчах Континентальной хоккейной лиги.

25-летний канадский нападающий Клифф Пу в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги провёл 29 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач. Всего в рамках КХЛ на счету форварда 85 матчей, в которых хоккеист набрал 35 (15+20) результативных баллов.

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