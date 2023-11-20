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«Адмирал» поместил канадского нападающего Граоваца в список отказов

«Адмирал» поместил канадского нападающего Граоваца в список отказов
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«Адмирал» поместил канадского нападающего Тайлера Граоваца в список отказов, сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

В соответствии с Регламентом КХЛ, если по истечении 48 часов с момента занесения игрока в список отказов в отношении хоккеиста не было направлено ни одной заявки, то есть хоккеист не был выбран ни одним из клубов КХЛ, такой хоккеист командируется в команду клуба ВХЛ или в иную команду клуба, не входящего в систему соревнований.

Граовац в текущем сезоне провёл 20 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка. Ранее нападающий выступал за подмосковный «Витязь» и минское «Динамо». Всего на его счету 51 (23+28) очко в 120 матчах Континентальной хоккейной лиги.

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