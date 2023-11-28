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«Поражение было тяжёлым лично для меня». Козлов — о вылете «Салавата» от «Адмирала» в КГ

«Поражение было тяжёлым лично для меня». Козлов — о вылете «Салавата» от «Адмирала» в КГ
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о поражении от «Адмирала» (2-4) в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023.

«Поражения всегда дают много пищи для размышлений. Они заставляют находить какие-то новые решения и что-то менять. В принципе, анализ постоянно идёт. То поражение было тяжёлым лично для меня. Постоянно это в голове крутилось, всё лето.

Для себя определил как личное поражение? Я всегда воспринимал поражения как что-то личное, даже когда был хоккеистом. Психологически как это изменило? Только сделало сильнее», — приводят слова Козлова «Известия».

Уфимский «Салават Юлаев» после 35 матчей набрал 43 результативных балла и находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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