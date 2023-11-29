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«Торонто» по буллитам обыграл «Флориду» в матче НХЛ

«Торонто» по буллитам обыграл «Флориду» в матче НХЛ
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В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Флориду Пантерз» (2:1 Б).

Единственную шайбу в основное время у победителей забросил Ноа Грегор. У гостей гол на счету Кевина Стенлунда.

В буллитной серии победу хозяевам принесли точные броски Остона Мэттьюса и всё того же Ноа Грегора.

«Кленовые листья» прервали неудачную серию, которая перед этой игрой составляла два матча. Канадский коллектив набрал 25 очков и занимает промежуточное шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» имеет 28 очков и идёт на третьей строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Стенлунд (Гаджович, Экблад) – 15:29     1:1 Грегор – 32:54     2:1 Грегор – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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