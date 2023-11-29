Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ).