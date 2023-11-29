Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
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В Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ).
НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Маккэррон (Бэрри, Нюквист) – 10:20 2:0 Маккэррон (Томасино, Форсберг) – 18:38 2:1 Малкин (Смит) – 25:49 2:2 Раст (Людвиг, Гюнцель) – 42:26 3:2 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 60:14
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